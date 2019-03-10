Композитор Александр Зацепин отмечает 93 день рождения





По первому образованию Зацемин является инженером, но он так и не успел получить эту специальность, так как в 1945 году его призвали в армию. Там будущий композитор собственными силами освоил несколько музыкальных инструментов, что помогло ему попасть в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. Там и началась долгая и успешная карьера этого музыканта.Чуть позже он поступит в Алма-Атинскую консерваторию на отделение фортепиано и композиции. В качестве выпускной работы Александр Зецепин написал балет «Старик Хоттабыч», который чуть позже был поставлен в местном театре оперы и балета. Значительную часть своей жизни композитор прожил во Франции, но вернулся в СССР во время начала перестройки.За свою долгую творческую деятельность Александр Зецепин написал более чем 300 песен и сочинил музыку для 120 фильмов и мультфильмов. Он успел поработать с Аллой Пугачевой и другими звездами советской эстрады. Зрители могут слышать его музыку во многих культовых картинах периода СССР.