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Композитор Александр Зацепин отмечает 93 день рождения

Известный советский и российский композитор Александр Зацепин празднует свой очередной день рождения. 10 марта великому музыканту исполнилось 93 года.
Композитор Александр Зацепин отмечает 93 день рождения

По первому образованию Зацемин является инженером, но он так и не успел получить эту специальность, так как в 1945 году его призвали в армию. Там будущий композитор собственными силами освоил несколько музыкальных инструментов, что помогло ему попасть в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. Там и началась долгая и успешная карьера этого музыканта.

Чуть позже он поступит в Алма-Атинскую консерваторию на отделение фортепиано и композиции. В качестве выпускной работы Александр Зецепин написал балет «Старик Хоттабыч», который чуть позже был поставлен в местном театре оперы и балета. Значительную часть своей жизни композитор прожил во Франции, но вернулся в СССР во время начала перестройки.

За свою долгую творческую деятельность Александр Зецепин написал более чем 300 песен и сочинил музыку для 120 фильмов и мультфильмов. Он успел поработать с Аллой Пугачевой и другими звездами советской эстрады. Зрители могут слышать его музыку во многих культовых картинах периода СССР.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:46

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