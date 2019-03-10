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Ани Лорак читает все комментарии от подписчиков

Ани Лорак рассказала на своей странице в Instagram, что читает все комментарии от подписчиков. Популярная певица поразила поклонников таким заявлением.
Ани Лорак читает все комментарии от подписчиков

Артистка опубликовала фото, на котором запечатлена с гаджетом в руках, увлеченно рассматривая в нем что-то. Она призналась, что ей действительно интересно читать все, что пишут ее фолловеры. Знаменитость старается не упустить ни одного комментария, так как хочет знать о мыслях своих подписчиков.

Признание Лорак немного озадачило пользователей, которые не ожидали, что их кумир находит время для такого занятия. Некоторые из них принялись засыпать звезду комплиментами и обсуждать новый снимок. Хейтеры же, наоборот, обратили внимание на внешность певицы, отметив, что она слишком постарела за короткое время и потеряла свою естественную красоту.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:39

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