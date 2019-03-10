Ани Лорак читает все комментарии от подписчиков

Артистка опубликовала фото, на котором запечатлена с гаджетом в руках, увлеченно рассматривая в нем что-то. Она призналась, что ей действительно интересно читать все, что пишут ее фолловеры. Знаменитость старается не упустить ни одного комментария, так как хочет знать о мыслях своих подписчиков.Признание Лорак немного озадачило пользователей, которые не ожидали, что их кумир находит время для такого занятия. Некоторые из них принялись засыпать звезду комплиментами и обсуждать новый снимок. Хейтеры же, наоборот, обратили внимание на внешность певицы, отметив, что она слишком постарела за короткое время и потеряла свою естественную красоту.