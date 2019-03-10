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В шоу "Замуж за Бузову - 2" будет участвовать певец Олег Майами

Не так давно стало известно, что уже в этом году на экраны выйдет шоу "Замуж за Бузову - 2", где поющая телеведущая Ольга Бузова снова попытается обрести счастье. Многие поклонники уверены, что в состязании за сердце звезды участвует и певец Олег Майами.
В шоу "Замуж за Бузову - 2" будет участвовать певец Олег Майами

Так, Ольга Бузова продолжает публиковать в Instagram снимки с букетами цветов, тогда как Олег Майами разместил на обложке своего нового альбома силуэт именно поющей телеведущей. Большинство поклонников сразу же предположили, что между знаменитостями развивается бурный роман.

Так как в скором времени телезрители увидят новое шоу "Замуж за Бузову-2", а если отношения между звездами все же есть, значит Олег Майами обязательно не оставит свою возлюбленную Ольгу Бузову, тем более, что таким образом он сможет в разы повысить свою популярность.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:18

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