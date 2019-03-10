Новый худрук МХАТ имени Горького запретил артистам пить и курить





С артистом разорвали контракт после того, как Бояков почувствовал от него запах алкогольных напитков. По словам театрального педагога, ему очень важно не только здоровье своих подопечных, но и их моральный облик.Употреблять алкоголь в МХАТ имени Горького запрещается, также нельзя появляться в стенах учреждения под воздействием спиртных напитков. То же самое касается и курения. К слову, к новым правилам представители труппы отнеслись с пониманием.Что касается Антона Хомятова, то он был уволен после того, как Бояков проехал с ним в лифте и услышал от него запах алкоголя. В театре рассказали, что актер ушел по собственному желанию. Его можно было видеть в многочисленных постановках, среди которых «Отцы и дети», «На дне».