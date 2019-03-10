В Краматорске появилось приложение для переселенцев с Донбасса





В приложении имеются структурные разделы, касающиеся потребностей и нужд переселенцев, также с помощью программной разработки люди могут получить помощь для решения всяческих проблем. Например, речь идет о получении субсидий, пенсий и так далее.Стоит отдельно отметить полезную графу «Образцы документов», где пользователь может ознакомиться с примерами заполненных заявлений. Разработчики предполагают, благодаря данному разделу пострадавшие смогут быстрее фиксировать на бумаге необходимые действия. Доступна в приложении и онлайн-консультация адвоката: ответ приходит на электронную почту переселенца почти сразу. Новинка доступна на гаджетах, работающих на OC Android, позже она появится и на iOS.