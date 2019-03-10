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В Краматорске появилось приложение для переселенцев с Донбасса

В Краматорске выпустили мобильное приложение для пострадавших от войны на Донбассе. Авторами программы являются представители благотворительного фонда «Горение».
В Краматорске появилось приложение для переселенцев с Донбасса

В приложении имеются структурные разделы, касающиеся потребностей и нужд переселенцев, также с помощью программной разработки люди могут получить помощь для решения всяческих проблем. Например, речь идет о получении субсидий, пенсий и так далее.

Стоит отдельно отметить полезную графу «Образцы документов», где пользователь может ознакомиться с примерами заполненных заявлений. Разработчики предполагают, благодаря данному разделу пострадавшие смогут быстрее фиксировать на бумаге необходимые действия. Доступна в приложении и онлайн-консультация адвоката: ответ приходит на электронную почту переселенца почти сразу. Новинка доступна на гаджетах, работающих на OC Android, позже она появится и на iOS.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:24

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