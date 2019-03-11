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Названы плюсы и минусы темного режима в WhatsApp

Стали известны положительные и отрицательные стороны нового режима популярного мессенджера WhatsApp. Его темная вариация станет доступна пользователям уже в ближайшее время. О выходе обновления стало известно еще осенью прошлого года.
Названы плюсы и минусы темного режима в WhatsApp

По имеющимся данным, темный режим будет доступен на устройствах, функционирующих, как на базе Android, так и iOS. Пока юзеры ждут выхода обновления, эксперты предлагают ознакомиться с предстоящей опцией. Отрицательная сторона заключается в том, что конкурент сервиса - Viber, получил аналогичное обновление раньше. Если говорить о положительной черте, то к ней относится ожидаемый dark mode.

Совсем недавно в чатах Facebook Messenger появилась темная тема. Поскольку WhatsApp принадлежит той же компании, скорее всего, аналогичные изменения будут приняты и по отношению к данному мессенджеру. По словам специалистов, режим помогает защитить глаза пользователя в ночное время суток, кроме этого, существенно экономится заряд аккумулятора.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 02:00

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