Ferrari опубликовала промо-ролик демонстрации возможностей суперкара F8 Tributo
На автосалоне в Женеве компания Ferrari презентовала автомобиль F8 Tributo. Все особенности изобретения автогиганта можно увидеть в обнародованном промо-ролике.
Суперкар позиционируется как замена текущей модели 488 GTB. Он порадовал посетителей швейцарского автосалона впечатляющими техническими параметрами: масса снизилась на 40 кг, мощность агрегата составляет 720 лошадиных сил и 770 Нм момента. Заводится Ferrari F8 Tributo при помощи V8-мотора с двумя турбинами на 3,9 литра. Первые 100 км суперкар набирает всего за 2,9 секунды а для разгона до 200 км/ч ему необходимо меньше 8 секунд.
Рассуждая о дизайне, ценители транспортных средств компании заметили, что по большему счету продемонстрированная в Женеве новинка это хорошо забытое старое, а не создание по-настоящему эксклюзивной машины. Сотрудник Ferrari Майкл Лайтер нашел этому объяснение. По его словам, фирма решила выбрать в качестве замены версии 488 модификацию F8. Поэтому вместо презентации нового автомобиля вышла фактически дополнительная вариация 488.
Суперкар позиционируется как замена текущей модели 488 GTB. Он порадовал посетителей швейцарского автосалона впечатляющими техническими параметрами: масса снизилась на 40 кг, мощность агрегата составляет 720 лошадиных сил и 770 Нм момента. Заводится Ferrari F8 Tributo при помощи V8-мотора с двумя турбинами на 3,9 литра. Первые 100 км суперкар набирает всего за 2,9 секунды а для разгона до 200 км/ч ему необходимо меньше 8 секунд.
Рассуждая о дизайне, ценители транспортных средств компании заметили, что по большему счету продемонстрированная в Женеве новинка это хорошо забытое старое, а не создание по-настоящему эксклюзивной машины. Сотрудник Ferrari Майкл Лайтер нашел этому объяснение. По его словам, фирма решила выбрать в качестве замены версии 488 модификацию F8. Поэтому вместо презентации нового автомобиля вышла фактически дополнительная вариация 488.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 01:00