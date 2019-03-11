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Ferrari опубликовала промо-ролик демонстрации возможностей суперкара F8 Tributo

На автосалоне в Женеве компания Ferrari презентовала автомобиль F8 Tributo. Все особенности изобретения автогиганта можно увидеть в обнародованном промо-ролике.
Ferrari опубликовала промо-ролик демонстрации возможностей суперкара F8 Tributo

Суперкар позиционируется как замена текущей модели 488 GTB. Он порадовал посетителей швейцарского автосалона впечатляющими техническими параметрами: масса снизилась на 40 кг, мощность агрегата составляет 720 лошадиных сил и 770 Нм момента. Заводится Ferrari F8 Tributo при помощи V8-мотора с двумя турбинами на 3,9 литра. Первые 100 км суперкар набирает всего за 2,9 секунды а для разгона до 200 км/ч ему необходимо меньше 8 секунд.

Рассуждая о дизайне, ценители транспортных средств компании заметили, что по большему счету продемонстрированная в Женеве новинка это хорошо забытое старое, а не создание по-настоящему эксклюзивной машины. Сотрудник Ferrari Майкл Лайтер нашел этому объяснение. По его словам, фирма решила выбрать в качестве замены версии 488 модификацию F8. Поэтому вместо презентации нового автомобиля вышла фактически дополнительная вариация 488.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 01:00

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