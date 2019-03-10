Сергей Шнуров исполнил собственную версию песни «Цвет настроения синий»
Известный российский певец Сергей Шнуров исполнил собственную версию песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Соответствующее видео появилось на канале Leningrad crew в YouTube.
Зрители смогли увидеть минутный фрагмент живого выступления Сергея Шнурова. Отмечается, что видео было снято в минувшую субботу, 9 марта, на выступлении артиста в подмосковной Барвихе. К слову, певец не знал наизусть композицию, поэтому подсматривал слова на листе бумаги.
Многие заявили, что не ожидали такого выбора композиции от Сергея Шнурова. В целом импровизация очень понравилась аудитории.
Зрители смогли увидеть минутный фрагмент живого выступления Сергея Шнурова. Отмечается, что видео было снято в минувшую субботу, 9 марта, на выступлении артиста в подмосковной Барвихе. К слову, певец не знал наизусть композицию, поэтому подсматривал слова на листе бумаги.
Многие заявили, что не ожидали такого выбора композиции от Сергея Шнурова. В целом импровизация очень понравилась аудитории.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:07