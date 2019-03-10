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Эксперты: Вишня провоцирует вздутие живота

Британские эксперты рассказали о том, что употребление вишни провоцирует вздутие живота. Поэтому они порекомендовали людям, страдающим этой проблемой, исключить эту ягоду из своего рациона.
Эксперты: Вишня провоцирует вздутие живота

Эксперты отмечают, каждый человек рано или поздно встречался с этой проблемой в течении своей жизни, поэтому многие хотят знать, как её избежать. Для этого достаточно контролировать рацион и не употреблять продукты, провоцирующие образование газов в кишечнике. Существует целый ряд ягод и фруктов, способствующих этим процессам, но «лидером» является вишня. Она содержит много углеводов, которые организм долго усваивает. Эти вещества соединяются с бактериями, находящимися в кишечнике, что и приводит к образованию газов. Эксперты отмечают, все эти процессы также зависят от индивидуальных особенностей каждого организма, поэтому людям необходимо прислушиваться к себе, либо получать индивидуальную консультацию у специалиста.

В нежелательный список также попали бананы, яблоки и практически все консервированные фрукты. Среди овощей тоже оказались аналоги. Таким блюдом является тушенная капуста. Эксперты отмечают, её негативное воздействие можно снизить с помощью добавления тмина.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:00

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