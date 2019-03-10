Синди Кроуфорд для фотосессии взяла рубашку у мужа

Знаменитость в свои 53 года старается следить за собой и регулярно демонстрирует поклонникам результаты своего ухода. На этот раз она решила показать подписчикам свою фигуру. Чтобы главными в кадре оставались стройные ноги, модель выбрала цветную рубашку в крупную клетку из гардероба своего супруга Рэнди Гербера. Звезда была запечатлена прямо в гардеробной комнате возле полок с обувью.Поклонники положительно восприняли своего кумира в домашней обстановке. Они выдвинули предположения, что ее гардеробная, вероятно, в разы больше, чем у возлюбленного. Кроуфорд состоит в официальном браке с бывшим манекенщиком уже более 20-ти лет. Они вместе воспитывают сына Пресли и дочь Каю.