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Синди Кроуфорд для фотосессии взяла рубашку у мужа

Синди Кроуфорд решила опубликовать новый снимок на своей странице в Instagram. Супермодель выбрала для фотосессии рубашку из гардероба своего мужа.

Синди Кроуфорд для фотосессии взяла рубашку у мужа

Знаменитость в свои 53 года старается следить за собой и регулярно демонстрирует поклонникам результаты своего ухода. На этот раз она решила показать подписчикам свою фигуру. Чтобы главными в кадре оставались стройные ноги, модель выбрала цветную рубашку в крупную клетку из гардероба своего супруга Рэнди Гербера. Звезда была запечатлена прямо в гардеробной комнате возле полок с обувью.

Поклонники положительно восприняли своего кумира в домашней обстановке. Они выдвинули предположения, что ее гардеробная, вероятно, в разы больше, чем у возлюбленного. Кроуфорд состоит в официальном браке с бывшим манекенщиком уже более 20-ти лет. Они вместе воспитывают сына Пресли и дочь Каю.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:55

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