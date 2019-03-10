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Сенсор iPhone 11 сможет работать под водой

Сенсор нового смартфона iPhone 11 сможет работать прямо под водой. Компания Apple зарегистрировала патент на эту технологию и добавит его в свою новинку.
Сенсор iPhone 11 сможет работать под водой

Об этом заявил разработчик приложений на платформе XDA Макс Вайнбах. По его словам, Apple уже сейчас имеет готовый вариант этой технологии, поэтому ничего не мешает компании использовать её в новых iPhone 11. Точный принцип работы такого сенсорного экрана неизвестен, но эксперты предполагают, что технологический гигант должен был решить проблему реагирования датчиков на передачу электричества через воду.

Именно это свойство вещества не позволяло дисплею определять, куда конкретно нажимает палец человека. Эксперты предположили, что речь может идти об улучшенной версии технологии 3D Touch, но пока что говорить об этом рано.

Новую серию смартфонов от Apple стоит ожидать уже в сентябре-октябре этого года. Компания традиционно представит три модели iPhone 11: с диагональю экрана 5,8, 6,1 и 6,5 дюймов соответственно. Последний из них получит тройную камеру. Ожидается что все iPhone 11 будут иметь модернизированный идентификатор лица, мощный аккумулятор, и технологию двусторонней беспроводной зарядки. Это означает что смартфон сможет как сам заряжаться таким образом, так и заряжать другие устройства.

Напомним, все iPhone начиная с 7 модели обладали высоким стандартом водонепроницаемости, но при этом плохо функционировали под водой из-за описанных выше проблем.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:47

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