АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Каменные лабиринты Севера: Причуды природы или порталы в параллельные миры
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Эксперт назвал лучшие автомобили для дорог в РФ

Из-за особенностей российских дорог не все проезжающие по ним машины могут долгое время эксплуатироваться. Эксперт Алексей Хресин назвал лучший автомобиль для отечественных проезжих частей.
Эксперт назвал лучшие автомобили для дорог в РФ

По словам специалиста, ему удалось объездить большую часть России, и не все страшно с ее дорожным полотном, как многим кажется. Чтобы спокойно перемещаться в пределах страны, внедорожник не обязателен. Хресин заверил, если трасса проезжая, то она пригодна для любого автомобиля. Можно сделать вывод, что самыми подходящими машинами для российских дорог являются хэтчбеки и седаны, особенно если водителю приходится большую часть времени передвигаться в городской среде.

Также эксперт попросил не путать внедорожник с паркетником. По его словам, большинство последних оснащены приводом на передние колеса, поэтому переплачивать за них не нужно. Если автомобилисту требуется авто с кузовом побольше, то можно именно по этой причине и приобретать машину. Вспомнил Хресин и про пикапы. Они, считает аналитик, почти не используются по назначению.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт назвал лучшие автомобили для
Названы плюсы и минусы темного режима в
Ferrari опубликовала промо-ролик
Эксперты рассказали, чем грозит
Коммунисты требуют запретить певице
Настя Каменских порадовала поклонников
Элтон Джон собирается осенью выпустить
Российские звезды покаялись в грехах в
Дмитрия Тарасова раскритиковали за
Композитор Александр Зацепин отмечает
«Мои люди подождут!»: Ольга Бузова
Дмитрий Тарасов проигнорировал встречу
Ани Лорак читает все комментарии от
Новый худрук МХАТ имени Горького
В Краматорске появилось приложение для
В шоу "Замуж за Бузову - 2" будет
Актриса Галина Боб рассказала о
Сергей Шнуров исполнил собственную
Эксперты: Вишня провоцирует вздутие
Синди Кроуфорд для фотосессии взяла
Сенсор iPhone 11 сможет работать под
Звезда шоу «Импровизация» Антон Шастун
Ученые: Употребление яиц на завтрак
Ким Кардашьян восхитила поклонников
Представитель РПЦ обвинил автора
В Перми отчим избил 2-летнего ребенка и
Алиса Фрейндлих рассказала журналистам
Москвич два дня не вызывал скорую для
Жители Кургана устроили массовый
В одной из квартир Москвы нашли
Просмотреть все новости