Эксперт назвал лучшие автомобили для дорог в РФ
Из-за особенностей российских дорог не все проезжающие по ним машины могут долгое время эксплуатироваться. Эксперт Алексей Хресин назвал лучший автомобиль для отечественных проезжих частей.
По словам специалиста, ему удалось объездить большую часть России, и не все страшно с ее дорожным полотном, как многим кажется. Чтобы спокойно перемещаться в пределах страны, внедорожник не обязателен. Хресин заверил, если трасса проезжая, то она пригодна для любого автомобиля. Можно сделать вывод, что самыми подходящими машинами для российских дорог являются хэтчбеки и седаны, особенно если водителю приходится большую часть времени передвигаться в городской среде.
Также эксперт попросил не путать внедорожник с паркетником. По его словам, большинство последних оснащены приводом на передние колеса, поэтому переплачивать за них не нужно. Если автомобилисту требуется авто с кузовом побольше, то можно именно по этой причине и приобретать машину. Вспомнил Хресин и про пикапы. Они, считает аналитик, почти не используются по назначению.
По словам специалиста, ему удалось объездить большую часть России, и не все страшно с ее дорожным полотном, как многим кажется. Чтобы спокойно перемещаться в пределах страны, внедорожник не обязателен. Хресин заверил, если трасса проезжая, то она пригодна для любого автомобиля. Можно сделать вывод, что самыми подходящими машинами для российских дорог являются хэтчбеки и седаны, особенно если водителю приходится большую часть времени передвигаться в городской среде.
Также эксперт попросил не путать внедорожник с паркетником. По его словам, большинство последних оснащены приводом на передние колеса, поэтому переплачивать за них не нужно. Если автомобилисту требуется авто с кузовом побольше, то можно именно по этой причине и приобретать машину. Вспомнил Хресин и про пикапы. Они, считает аналитик, почти не используются по назначению.
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:00