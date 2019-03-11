Эксперт назвал лучшие автомобили для дорог в РФ





По словам специалиста, ему удалось объездить большую часть России, и не все страшно с ее дорожным полотном, как многим кажется. Чтобы спокойно перемещаться в пределах страны, внедорожник не обязателен. Хресин заверил, если трасса проезжая, то она пригодна для любого автомобиля. Можно сделать вывод, что самыми подходящими машинами для российских дорог являются хэтчбеки и седаны, особенно если водителю приходится большую часть времени передвигаться в городской среде.Также эксперт попросил не путать внедорожник с паркетником. По его словам, большинство последних оснащены приводом на передние колеса, поэтому переплачивать за них не нужно. Если автомобилисту требуется авто с кузовом побольше, то можно именно по этой причине и приобретать машину. Вспомнил Хресин и про пикапы. Они, считает аналитик, почти не используются по назначению.