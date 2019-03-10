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Звезда шоу «Импровизация» Антон Шастун заявил о готовности вступить в бой с Нурмагомедовым

Звезда популярного юмористического шоу «Импровизация» Антон Шастун дал интервью журналистам, в котором рассказал о своих предпочтениях. Актер с уверенностью заявил о готовности вступить в бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Звезда шоу «Импровизация» Антон Шастун заявил о готовности вступить в бой с Нурмагомедовым

Артист родился в Воронеже и признается, что всем сердцем любит родной город и постоянно навещает свою бабушку, которая там проживает. Он рассказал, что до сих пор не может совладать с волнением перед каждым выходом на сцену. Комик считает, что обязательно должен побывать на телепроекте «Дом-2», чтобы узнать, каким образом там все происходит. К своему же удивлению, за все время работы на канале ТНТ он так ни разу не был на главной телестройке страны.

Шастун без сомнений заявил, что сразу бы согласился вступить в бой с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, если бы такое предложение поступило. Актер признался, что самой красивой женщиной он по сей день считает свою мать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:39

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