АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Каменные лабиринты Севера: Причуды природы или порталы в параллельные миры
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Эксперты рассказали, чем грозит автомобилю постоянный старт со второй передачи

Автомобильные эксперты рассказали водителям о том, чем их автомобилю грозит постоянный старт со второй передачи. Это приведет к быстрому износу дисков сцепления, но не позволит экономить бензин.
Эксперты рассказали, чем грозит автомобилю постоянный старт со второй передачи

Эксперты отмечают, среди неопытных автомобилистов существует миф, согласно которому старт со второй передачи позволит не только сэкономить время, но и снизить расход топлива. Данное мнение является полностью ошибочным и в последствии может стать губительным для дисков сцепления.

Сторонники эффекта «быстрого разгона» не смогли предоставить никаких практических доказательств своей теории. Специалисты уверены, все дело в простых ощущениях тела, которые люди принимают за действительность. Тоже самое касается и бензина. При старте со второй передачи он тратится в таком же объеме, как и при разгоне с первой. Эксперты отмечают, разницы между расходом в данном случае нет, чего не скажешь о дисках сцепления, вынужденных работать в неудобном для себя режиме, постоянно цепляя прокручивающееся колеса при старте со второй скорости.

Они отмечают, регулярное использование этого «метода» может привести не только к быстрому износу части автомобиля, но и к более серьезным последствиям, которые могут проявится в самый неподходящий момент. Единственная ситуация, где эта методика может быть полезна – это когда машина трогается с очень скользкой поверхности.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, чем грозит
Коммунисты требуют запретить певице
Настя Каменских порадовала поклонников
Элтон Джон собирается осенью выпустить
Российские звезды покаялись в грехах в
Дмитрия Тарасова раскритиковали за
Композитор Александр Зацепин отмечает
«Мои люди подождут!»: Ольга Бузова
Дмитрий Тарасов проигнорировал встречу
Ани Лорак читает все комментарии от
Новый худрук МХАТ имени Горького
В Краматорске появилось приложение для
В шоу "Замуж за Бузову - 2" будет
Актриса Галина Боб рассказала о
Сергей Шнуров исполнил собственную
Эксперты: Вишня провоцирует вздутие
Синди Кроуфорд для фотосессии взяла
Сенсор iPhone 11 сможет работать под
Звезда шоу «Импровизация» Антон Шастун
Ученые: Употребление яиц на завтрак
Ким Кардашьян восхитила поклонников
Представитель РПЦ обвинил автора
В Перми отчим избил 2-летнего ребенка и
Алиса Фрейндлих рассказала журналистам
Москвич два дня не вызывал скорую для
Жители Кургана устроили массовый
В одной из квартир Москвы нашли
Из-за санкций к концу года рубль может
Дробыш и Пригожин высказались по поводу
СМИ рассказали о самом загадочном
Просмотреть все новости