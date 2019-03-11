Эксперты рассказали, чем грозит автомобилю постоянный старт со второй передачи





Эксперты отмечают, среди неопытных автомобилистов существует миф, согласно которому старт со второй передачи позволит не только сэкономить время, но и снизить расход топлива. Данное мнение является полностью ошибочным и в последствии может стать губительным для дисков сцепления.Сторонники эффекта «быстрого разгона» не смогли предоставить никаких практических доказательств своей теории. Специалисты уверены, все дело в простых ощущениях тела, которые люди принимают за действительность. Тоже самое касается и бензина. При старте со второй передачи он тратится в таком же объеме, как и при разгоне с первой. Эксперты отмечают, разницы между расходом в данном случае нет, чего не скажешь о дисках сцепления, вынужденных работать в неудобном для себя режиме, постоянно цепляя прокручивающееся колеса при старте со второй скорости.Они отмечают, регулярное использование этого «метода» может привести не только к быстрому износу части автомобиля, но и к более серьезным последствиям, которые могут проявится в самый неподходящий момент. Единственная ситуация, где эта методика может быть полезна – это когда машина трогается с очень скользкой поверхности.