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Ким Кардашьян восхитила поклонников корсетным мини-платьем

Ким Кардашьян опубликовала снимки с мероприятия Night At The Museum на своей странице в Instagram. Она восхитила поклонников своим образом в корсетном мини-платье.

Ким Кардашьян восхитила поклонников корсетным мини-платьем

Светская львица появилась на публике в свойственном ей откровенном образе. Она надела короткое белое платье с утягивающим корсетом. Звезда семейного реалити-шоу рассказала подписчикам, что без ума от нового наряда бренда Mugler из коллекции 1999-2000 годов. Поклонники по достоинству оценили смелый образ Кардашьян, отметив ее великолепное чувство стиля и умение удивлять.

На прошлой неделе 38-летняя знаменитость вышла в свет в прозрачном кружевном боди с вновь популярным леопардовым принтом, которое не осталось без внимания пользователей социальной сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:22

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