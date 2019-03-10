Ким Кардашьян восхитила поклонников корсетным мини-платьем

Светская львица появилась на публике в свойственном ей откровенном образе. Она надела короткое белое платье с утягивающим корсетом. Звезда семейного реалити-шоу рассказала подписчикам, что без ума от нового наряда бренда Mugler из коллекции 1999-2000 годов. Поклонники по достоинству оценили смелый образ Кардашьян, отметив ее великолепное чувство стиля и умение удивлять.На прошлой неделе 38-летняя знаменитость вышла в свет в прозрачном кружевном боди с вновь популярным леопардовым принтом, которое не осталось без внимания пользователей социальной сети.