В Перми отчим избил 2-летнего ребенка и четыре часа держал его на балконе





Отчим бросился на мальчика с кулаками, нанес ряд ударов, после чего выставил жертву на балкон. По словам свидетелей, у потерпевшего нет живого места на лице.Инцидент произошел 9 марта, когда мать мальчика ушла из дома по своим делам. В ситуацию вмешались соседи, увидевшие избитого мальчика на холоде, и вызвавшие правоохранительные органы. Ребенка отвезли в больницу с обморожением и сильными побоями. Произошедшим случаем заинтересовались в пермском СК РФ. Следователи пока не прокомментировали происшествие.