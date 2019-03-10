В Перми отчим избил 2-летнего ребенка и четыре часа держал его на балконе
Житель Перми избил 2-летнего пасынка и четыре часа держал его на балконе. Поводом для этого стало непослушание ребенка.
Отчим бросился на мальчика с кулаками, нанес ряд ударов, после чего выставил жертву на балкон. По словам свидетелей, у потерпевшего нет живого места на лице.
Инцидент произошел 9 марта, когда мать мальчика ушла из дома по своим делам. В ситуацию вмешались соседи, увидевшие избитого мальчика на холоде, и вызвавшие правоохранительные органы. Ребенка отвезли в больницу с обморожением и сильными побоями. Произошедшим случаем заинтересовались в пермском СК РФ. Следователи пока не прокомментировали происшествие.
Отчим бросился на мальчика с кулаками, нанес ряд ударов, после чего выставил жертву на балкон. По словам свидетелей, у потерпевшего нет живого места на лице.
Инцидент произошел 9 марта, когда мать мальчика ушла из дома по своим делам. В ситуацию вмешались соседи, увидевшие избитого мальчика на холоде, и вызвавшие правоохранительные органы. Ребенка отвезли в больницу с обморожением и сильными побоями. Произошедшим случаем заинтересовались в пермском СК РФ. Следователи пока не прокомментировали происшествие.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:08