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Представитель РПЦ обвинил автора «Властелина колец» в создании ложного образа Бога

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) проторей Всеволод Чаплин обвинил автора фэнтези «Властелин колец» Джона Толкина в создании ложного образа Бога. Он считает, что подобные произведения мешают людям правильно воспринимать Всевышнего.
Представитель РПЦ обвинил автора «Властелина колец» в создании ложного образа Бога

Всеволод Чаплин отмечает, многие жители России пытаются познать Бога через призму западных литературных произведений, которые искажают это понятие. Современное представление о Всевышнем создано из кучи популярных штампов массовой культуры, причем иностранной. Это мешает россиянам правильно воспринимать и понимать образ Бога, поэтому многие сбиваются с истинного пути, об этом заявил представитель РЦП.

Проторей Чаплин считает, Всевышний является абсолютным мерилом и главным судьей, несовместимым с любым возможным грехом, даже мысленным. Именно так православный человек должен воспринимать Бога, но сейчас мало людей, придерживающихся такой точки зрения.

Напомним, Джон Рональд Толкин – известный английский писатель и поэт, филолог и лингвист. На весь мир знаменит своими произведениями о фантастическом мире Средиземья, описанном в таких книгах: «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион». Многие считают его основоположником направления фэнтези и одним из самых ярких представителей жанра.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:15

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