Представитель РПЦ обвинил автора «Властелина колец» в создании ложного образа Бога





Всеволод Чаплин отмечает, многие жители России пытаются познать Бога через призму западных литературных произведений, которые искажают это понятие. Современное представление о Всевышнем создано из кучи популярных штампов массовой культуры, причем иностранной. Это мешает россиянам правильно воспринимать и понимать образ Бога, поэтому многие сбиваются с истинного пути, об этом заявил представитель РЦП.Проторей Чаплин считает, Всевышний является абсолютным мерилом и главным судьей, несовместимым с любым возможным грехом, даже мысленным. Именно так православный человек должен воспринимать Бога, но сейчас мало людей, придерживающихся такой точки зрения.Напомним, Джон Рональд Толкин – известный английский писатель и поэт, филолог и лингвист. На весь мир знаменит своими произведениями о фантастическом мире Средиземья, описанном в таких книгах: «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион». Многие считают его основоположником направления фэнтези и одним из самых ярких представителей жанра.