Представитель РПЦ обвинил автора «Властелина колец» в создании ложного образа Бога
Представитель Русской православной церкви (РПЦ) проторей Всеволод Чаплин обвинил автора фэнтези «Властелин колец» Джона Толкина в создании ложного образа Бога. Он считает, что подобные произведения мешают людям правильно воспринимать Всевышнего.
Всеволод Чаплин отмечает, многие жители России пытаются познать Бога через призму западных литературных произведений, которые искажают это понятие. Современное представление о Всевышнем создано из кучи популярных штампов массовой культуры, причем иностранной. Это мешает россиянам правильно воспринимать и понимать образ Бога, поэтому многие сбиваются с истинного пути, об этом заявил представитель РЦП.
Проторей Чаплин считает, Всевышний является абсолютным мерилом и главным судьей, несовместимым с любым возможным грехом, даже мысленным. Именно так православный человек должен воспринимать Бога, но сейчас мало людей, придерживающихся такой точки зрения.
Напомним, Джон Рональд Толкин – известный английский писатель и поэт, филолог и лингвист. На весь мир знаменит своими произведениями о фантастическом мире Средиземья, описанном в таких книгах: «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион». Многие считают его основоположником направления фэнтези и одним из самых ярких представителей жанра.
Всеволод Чаплин отмечает, многие жители России пытаются познать Бога через призму западных литературных произведений, которые искажают это понятие. Современное представление о Всевышнем создано из кучи популярных штампов массовой культуры, причем иностранной. Это мешает россиянам правильно воспринимать и понимать образ Бога, поэтому многие сбиваются с истинного пути, об этом заявил представитель РЦП.
Проторей Чаплин считает, Всевышний является абсолютным мерилом и главным судьей, несовместимым с любым возможным грехом, даже мысленным. Именно так православный человек должен воспринимать Бога, но сейчас мало людей, придерживающихся такой точки зрения.
Напомним, Джон Рональд Толкин – известный английский писатель и поэт, филолог и лингвист. На весь мир знаменит своими произведениями о фантастическом мире Средиземья, описанном в таких книгах: «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион». Многие считают его основоположником направления фэнтези и одним из самых ярких представителей жанра.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:15