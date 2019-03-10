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Алиса Фрейндлих рассказала журналистам о своей семье и карьере

В честь столетнего юбилея Большого драматического театра Алиса Фрейндлих дала журналистам интервью. Актриса рассказала о своей семье и карьере.

Алиса Фрейндлих рассказала журналистам о своей семье и карьере

Народная артистка вспомнила, как в период блокады не унывала и демонстрировала свой творческий потенциал всей семье. Она рассказала, что мечтала стать певицей, но маленький рост не позволил ей воплотить мечту в жизнь. Отец советовал ей пойти в актрисы, где она сможет полностью раскрыть свой талант. Таким образом Фрейндлих оказалась в театре имени Комиссаржевской.

Алиса Фрейндлих рассказала журналистам о своей семье и карьере

Долгое время ей давали роли парней-хулиганов, и она уже даже смирилась. Однако в тот момент появился режиссер Игорь Владимиров и заметил потенциал в юной актрисе. Он отдал ей главную роль в спектакле «Время любить». Вслед за ним в театр имени Ленсовета ушла на тот момент уже возлюбленная Владимирова Алиса Фрейндлих.

Через несколько лет у них появилась дочь Варвара, которой в этом году исполняется 51 год. Ее сын стал продюсером картины «Карп отмороженный», в котором снялась его знаменитая бабушка. Артистка призналась, что за последние 50 лет они с дочерью ни разу не ссорились.



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:07

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