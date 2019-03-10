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В одной из квартир Москвы нашли 5-летнюю девочку-маугли

Ночью 10 марта в московском доме на Ленинградском шоссе правоохранители обнаружили 5-летнюю девочку-маугли. Голодного ребенка с вросшими в шею бусами оставила без присмотра родная мать.
В одной из квартир Москвы нашли 5-летнюю девочку-маугли

Жительница жилого помещения услышала в ночное время детский плач, доносившийся из квартиры на восьмом этаже. Приехавшие по ее вызову полицейские и сотрудники МЧС вскрыли дверь и увидели полуобнаженную грязную девочку с непонятным на первый взгляд предметом. При осмотре выяснилось, что это были бусы, вросшиеся в тело так, что позже хирургам пришлось вырезать их. Ухудшало общую картину то, что в квартире было огромное количество мусора, от которого исходил сильный неприятный запах.

По словам соседки, возникло впечатление, что перед ними находится маугли. Девочка не разговаривала и просила воды. Выпив две кружки, она попросила еще жидкости. Пострадавшую отправили в больницу, у нее диагностировали обезвоживание и некоторые хронические заболевания.

Другие жильцы этого дома заявили, что мать девочки несколько дней не было дома, остается неизвестным, где она находилась все это время, и по какой причине оставила дочь без продуктов и воды. К настоящему моменту женщину нашли, с ней проведут допрос. В полиции открыли уголовное дело.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:48

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