Москвич два дня не вызывал скорую для умершей матери из-за отсутствия уборки в квартире





По словам 58-летнего москвича в квартире было много мусора, грязные полы и пыльная мебель, поэтому он решил сначала навести порядок, а только потом вызвать скорую. На уборку ушло два полных дня, поэтому тело погибшей матери успело начать разлагаться. Прибывшие на место врачи были вынуждены лишь констатировать факт смерти женщины.Специалисты предполагают, что беспорядок в квартире являлся лишь предлогом для того, чтобы не признавать факт кончины матери. 58-летний москвич до последнего хотел верить, что это неправда и все изменится, но этого не произошло. Поэтому к нему пришло осознание положения, и он все-таки решился вызвать скорую. Возраст и причина смерти женщины не сообщаются.