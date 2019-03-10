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Жители Кургана устроили массовый флешмоб из-за закрытия «алкомаркетов»

Жители города Курган устроили массовый флешмоб из-за закрытия «алкомаркетов». Акцию организовал руководитель местной общественной организации «Родной мир» Андрей Олецкий.
Жители Кургана устроили массовый флешмоб из-за закрытия «алкомаркетов»

Он является предпринимателем, но выступает за сохранность традиций и защиту населения России от вредных привычек. Андрей Олецкий отмечает, данное мероприятие является знаком благодарности местным властям, которые недавно приняли законопроект, запрещающий ведение такого вида бизнеса. Глава общественной организации «Родной мир» вспоминает, подобное решение является беспрецедентным, и он не помнит ничего подобного за всю свою сознательную жизнь.

На одной из центральных площадей Кургана собрались люди и устроили поздравительный хоровод. Все мероприятие сопровождалось выпечкой и раздачей блинов, так как сейчас проходит Масленица. В завершении организаторы акции заявили, закрытие «алкомаркетов» - это верный шаг, укрепляющий здоровье всех жителей города. Простые участники флешмоба отметили, они поддерживают эту инициативу и надеются на её продолжение в других подобных вопросах.

Напомним, недавно депутаты Курганской областной думы приняли законопроект, который ограничивает продажу спиртных напитков в жилых многоквартирных домах. В результате этого на территории города были закрыты около 10 торговых точек.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:55

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