Из-за санкций к концу года рубль может стоить 80 долларов
После декабрьского падения рубль по данное время остается стабильным. Но из-за вероятных санкций весной единица нацвалюты будет стоит 70 долларов, а в конце года может преодолеть показатель в 80$.
В результате ушедшего года рубль «упал» на 17%. Существенная часть снижения пришлась на вторую половину первого месяца зимы, когда отечественная валюта рухнула с 66 до 70 долларов. В этом году рубль вернул некоторые позиции, укрепившись на отметке 65-66 «зеленых», но такие данные не будут продолжительными.
Причиной этому новый пакет санкций. Как только в США только начнут обсуждать их введение, американская валюта в РФ будет продаваться более, чем за 70 рублей. В случае принятия ограничений ситуация еще более ухудшится: в таком случае к концу 2019 года один доллар будет равняться 80 рублям. Из-за этого, в конечном счете, вновь повысятся цены, что уже замечалось пять лет назад. В 2014 году после двукратного снижения рубля товары и услуги в РФ выросли в цене почти в два раза. В нынешнем году рост стоимости составит 15%, а подорожание коснется продуктов питания.
В результате ушедшего года рубль «упал» на 17%. Существенная часть снижения пришлась на вторую половину первого месяца зимы, когда отечественная валюта рухнула с 66 до 70 долларов. В этом году рубль вернул некоторые позиции, укрепившись на отметке 65-66 «зеленых», но такие данные не будут продолжительными.
Причиной этому новый пакет санкций. Как только в США только начнут обсуждать их введение, американская валюта в РФ будет продаваться более, чем за 70 рублей. В случае принятия ограничений ситуация еще более ухудшится: в таком случае к концу 2019 года один доллар будет равняться 80 рублям. Из-за этого, в конечном счете, вновь повысятся цены, что уже замечалось пять лет назад. В 2014 году после двукратного снижения рубля товары и услуги в РФ выросли в цене почти в два раза. В нынешнем году рост стоимости составит 15%, а подорожание коснется продуктов питания.
Экономика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:46