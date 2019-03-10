Дробыш и Пригожин высказались по поводу песни Лазарева для «Евровидения»

Лирический трек стал очень похожим на весь репертуар певца, что и вызвало множество обсуждений в Сети. Некоторые слушатели решили, что песня совсем не подходит для конкурса, другие же по достоинству оценили ее. Клип уже набрал более миллиона просмотров.По словам Виктора Дробыша, композиция однозначно достойна внимания широкой публики. Продюсер заявил, что она является сильной в исполнении и нравится ему больше, чем представленная на конкурсе ранее, однако хитом ее назвать нельзя. Полностью поддержал мнение Иосиф Пригожин, который посчитал трек слишком сложным для восприятия простого слушателя.Известно, что вокальное мероприятие пройдет весной в Тель-Авиве. Всего будет три этапа с перерывом в один день.