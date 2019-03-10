СМИ рассказали о самом загадочном участнике группы Дятлова Александре Колеватове





К 25 годам он уже многое повидал в своей жизни. Сначала он отучился в Свердловском горно-металлургическом техникуме, в нем получил распределение и какое-то время работал на секретном производстве в Москве. Позднее этот центр занимался исследованиями в области атомной энергетики. После этого Александр Колеватов закончил Уральский политехнический институт (УПИ).Среди участников группы Игоря Дятлова он выделялся больше всех. В свои 25 лет он выглядел уверенно, вопреки тогдашней моде оставался верным своей трубке и не признавал папиросы, но самое главное – он ежедневно вел дневник. Примечательно то, что мужчина никогда не позволял окружающим заглянуть в него, но все прекрасно знали, что записи проводятся регулярно и скрупулезно. Также Александр Колеватов оказался единственным участником всей группы Дятлова, кто скончался из-за холода, а не от травм, полученных при падении. Дневник этого альпиниста так и не был найден.Все эти факты позволили создать множество теорий и мифов насчет этой личности. Многие считают, что Колеватов был засланным агентом спецслужб и следил за альпинистами. Другие же считают, что его пристрастия к трубке свидетельствовала о его «антикоммунистических взглядах».