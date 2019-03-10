Актер Сергей Горобченко помог матери сохранить пораженное раком лицо
Актер Сергей Горобченко помог матери сохранить пораженное раком лицо. Звезда фильма «Бумер» признался, что болезнь могла лишить его самого родного человека.
Артист вспоминает, что новообразование на шее своей 68-летней матери сначала не вызвало подозрений. Опухоль не доставляла дискомфорта, однако он настоятельно просил женщину обратиться к врачу. После обследования был диагностирован рак. Родительница знаменитости решилась на операцию, так как заболевание было выявлено на ранней стадии. Ей пришлось частично удалить щеку, однако провал восстановили кожей, взятой с шеи.
Актер предложил матери сделать пластическую операцию через 5 лет после удаления опухоли, чтобы полностью вернуть привычную внешность. Все время борьбы с онкологией Сергей Горобченко находился рядом с ней и даже переселил родственницу поближе к себе, чтобы постоянно находиться рядом.
Артист вспоминает, что новообразование на шее своей 68-летней матери сначала не вызвало подозрений. Опухоль не доставляла дискомфорта, однако он настоятельно просил женщину обратиться к врачу. После обследования был диагностирован рак. Родительница знаменитости решилась на операцию, так как заболевание было выявлено на ранней стадии. Ей пришлось частично удалить щеку, однако провал восстановили кожей, взятой с шеи.
Актер предложил матери сделать пластическую операцию через 5 лет после удаления опухоли, чтобы полностью вернуть привычную внешность. Все время борьбы с онкологией Сергей Горобченко находился рядом с ней и даже переселил родственницу поближе к себе, чтобы постоянно находиться рядом.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:13