Актер Сергей Горобченко помог матери сохранить пораженное раком лицо

Артист вспоминает, что новообразование на шее своей 68-летней матери сначала не вызвало подозрений. Опухоль не доставляла дискомфорта, однако он настоятельно просил женщину обратиться к врачу. После обследования был диагностирован рак. Родительница знаменитости решилась на операцию, так как заболевание было выявлено на ранней стадии. Ей пришлось частично удалить щеку, однако провал восстановили кожей, взятой с шеи.Актер предложил матери сделать пластическую операцию через 5 лет после удаления опухоли, чтобы полностью вернуть привычную внешность. Все время борьбы с онкологией Сергей Горобченко находился рядом с ней и даже переселил родственницу поближе к себе, чтобы постоянно находиться рядом.