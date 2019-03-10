Названы недостатки Renault Logan с пробегом





L90 принялись выпускать в Москве спустя год после мировой презентации. В 2009 году состоялся рестайлинг и транспорт немного преобразился, получив новые версии двигателей и потеряв стабилизатор поперечной устойчивости, что только отрицательным образом сказалось на управлении Logan.Недостатками иномарки можно назвать регулярный скрип. Виновником является не стойкое лакокрасочное покрытие, нанесенное разработчиками. Также стоит отметить устаревшие моторы в сочетании с архаичными коробками: из-за них происходит большой расход горючего. Маленький бардачок, выпирающие петли багажника и крышка бензобака с ключом - все это тоже относится к минусам Renault Logan.Ранние модели выпускались с восьмиклапанными агрегатами на 1,4 и 1,6 литра. Все они были бензиновыми и оснащались приводом ГРМ, который требовал своевременной замены ремня после 60 тысяч километров пробега и чаще. С 2009 года в РФ продавали Renault Logan с четырехступенчатым автоматом DP2, также подвергаемым критике. Автомобилисты отмечали в нем слабые гиброблок, соленоиды и датчик давления. Помимо того, он требовал частой замены масла и портился от перегазовок.