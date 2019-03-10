Названы недостатки Renault Logan с пробегом
В 2013 году в РФ насчитывалось почти 500 тысяч автомобилей Renault Logan. Желающим приобрести поддержанную машину такой модели следует знать все ее недостатки.
L90 принялись выпускать в Москве спустя год после мировой презентации. В 2009 году состоялся рестайлинг и транспорт немного преобразился, получив новые версии двигателей и потеряв стабилизатор поперечной устойчивости, что только отрицательным образом сказалось на управлении Logan.
Недостатками иномарки можно назвать регулярный скрип. Виновником является не стойкое лакокрасочное покрытие, нанесенное разработчиками. Также стоит отметить устаревшие моторы в сочетании с архаичными коробками: из-за них происходит большой расход горючего. Маленький бардачок, выпирающие петли багажника и крышка бензобака с ключом - все это тоже относится к минусам Renault Logan.
Ранние модели выпускались с восьмиклапанными агрегатами на 1,4 и 1,6 литра. Все они были бензиновыми и оснащались приводом ГРМ, который требовал своевременной замены ремня после 60 тысяч километров пробега и чаще. С 2009 года в РФ продавали Renault Logan с четырехступенчатым автоматом DP2, также подвергаемым критике. Автомобилисты отмечали в нем слабые гиброблок, соленоиды и датчик давления. Помимо того, он требовал частой замены масла и портился от перегазовок.
L90 принялись выпускать в Москве спустя год после мировой презентации. В 2009 году состоялся рестайлинг и транспорт немного преобразился, получив новые версии двигателей и потеряв стабилизатор поперечной устойчивости, что только отрицательным образом сказалось на управлении Logan.
Недостатками иномарки можно назвать регулярный скрип. Виновником является не стойкое лакокрасочное покрытие, нанесенное разработчиками. Также стоит отметить устаревшие моторы в сочетании с архаичными коробками: из-за них происходит большой расход горючего. Маленький бардачок, выпирающие петли багажника и крышка бензобака с ключом - все это тоже относится к минусам Renault Logan.
Ранние модели выпускались с восьмиклапанными агрегатами на 1,4 и 1,6 литра. Все они были бензиновыми и оснащались приводом ГРМ, который требовал своевременной замены ремня после 60 тысяч километров пробега и чаще. С 2009 года в РФ продавали Renault Logan с четырехступенчатым автоматом DP2, также подвергаемым критике. Автомобилисты отмечали в нем слабые гиброблок, соленоиды и датчик давления. Помимо того, он требовал частой замены масла и портился от перегазовок.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:19