«Роскачество» рассказало об опасных приложениях для смартфонов





Представители «Роскачества» отмечают, смартфон уже давно перестал быть простым средством для общения, теперь в нем хранится фактически вся личная жизнь человека: фотографии, контакты, номера банковских карточек и переводов и многое другое. Теперь эти вредоносные приложения хотят не просто навредить устройству, а получить личную информацию его владельца.Эксперты «Роскачества» рассказали о нескольких правилах, способных оградить людей от множества проблема. В первую очередь нельзя устанавливать приложения, скачанные где-либо, кроме официальных магазинов от Google и Apple (Play Маркет и iTunes соответственно). Необходимо внимательно подходить к вопросу разрешений, которые требует программа. Например, если мессенджер хочет иметь доступ к контактам – это нормально, но если эти данные запросил новый скачанный калькулятор – стоит задуматься.Представители «Роскачества» отмечают, отдельное внимание следует обращать на приложения, требующие разрешить им использовать камеры и микрофоны. С помощью них злоумышленники могут следить за владельцем устройства все время, пока телефон включен.