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Сергей Полунин сделал татуировку с изображением Путина в цыганском таборе

Известный танцор Сергей Полунин часто эпатирует публику своими поступками. В этот раз на шоу «Эксклюзив» он рассказал о новой татуировке с изображением Владимира Путина, которую сделал в цыганском таборе.

Сергей Полунин сделал татуировку с изображением Путина в цыганском таборе

Ведущему программы Дмитрию Борисову он сообщил, что таким образом хотел защитить Президента России от негатива и критики в СМИ. Дело в том, что у артиста на груди есть тату ангела, которое теперь находится над изображением Главы государства и, по словам Полунина, будет оберегать его.

Сергей Полунин сделал татуировку с изображением Путина в цыганском таборе

На такой поступок танцор решился в Англии. Выбором тату-мастера он тоже смог удивить общественность. Вместо специального салона на сеанс татуировки он отправился в цыганский табор, где без лишних вопросов исполнили его просьбу. Полунин заявил, что выбор пал именно на цыган, потому что они являются народом, свободным от политики.

Ранее было известно, что из-за провокационной публикации в Instagram, в которой артист высказал мнение о людях с лишним весом, представители из Парижа разорвали с ним договор о сотрудничестве.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:55

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