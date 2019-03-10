YouTube собирается уведомлять пользователей о фейковом контенте





Предполагается что у YouTube появится возможность самостоятельно определять, является ли видеозапись фейковой или спорной, и сообщать об этом пользователю. Это будет происходит прямо во время поискового запроса, но более точного описания компания пока не предоставила.Представители YouTube отметили, таким образом они никак не будут влиять на размещение и просмотры видео. Просто каждый пользователь сможет узнать мнение сервиса насчет каждого конкретного ролика, залитого на хостинг. Предполагается, что будет некоторая градация подобного контента: правдивый, спорный и фейковый. Таким образом YouTube хочет разделить абсолютно ложные видеоролики и те, которые просто вызывают определенные вопросы и сомнения.Данное нововведение реализуется согласно принятой компанией стратегии. Сервис хочет оградить своих пользователей от множества фейковой информации, для распространения которой используется видеохостинг.Напомним, ранее сообщалась что YouTube планирует изменить механизм рекомендаций спорных и фейковых видео. В компании тогда отметили, речь именно о механизме продвижения, а не о полном запрете на публикацию таких клипов.