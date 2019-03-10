Xiaomi выпустит ноутбук на основе Intel Whiskey Lake
Компания Xiaomi выпускает ноутбук на основе Intel Whiskey Lake. Очередное изобретение китайского производителя появилось в бенчмарке GeekBench.
Ноутбук работает на процессоре Core i5-8265U, содержащим четыре ядра с возможностью выполнения до восьми потоков инструкций. Тактовая частота равна 1,6 ГГц, максимальная 3,9 ГГц. В тестах GeekBench указана при этом другая базовая частота - 1,8 ГГц. За обработку графической составляющей отвечает контроллер Intel UHD Graphics 620 с частотой 300 МГц-1,1 ГГц.
Объем оперативной памяти гаджета Xiaomi составляет 8 Гб оперативной памяти. Функционирует новинка под управлением OC Windows 10. В бенчмарке его кодовое обозначение следующее: Timi TM1814. Официальная премьера ноутбука от Xiaomi ожидается в марте-апреле нынешнего года.
Прежде азиатский производитель выпустил обновленную версию ноутбука Mi Notebook Air 12.5, оригинал которого вышел в 2016 году. Дизайн модели остался прежний, изменения коснулись только «железа». В частности, в новом устройстве появился чип Core i5 вместо M. Емкость «оперативы» равна 4 Гб, собственной памяти 256 Гб. Размер дисплея 12,5 дюймов.
Ноутбук работает на процессоре Core i5-8265U, содержащим четыре ядра с возможностью выполнения до восьми потоков инструкций. Тактовая частота равна 1,6 ГГц, максимальная 3,9 ГГц. В тестах GeekBench указана при этом другая базовая частота - 1,8 ГГц. За обработку графической составляющей отвечает контроллер Intel UHD Graphics 620 с частотой 300 МГц-1,1 ГГц.
Объем оперативной памяти гаджета Xiaomi составляет 8 Гб оперативной памяти. Функционирует новинка под управлением OC Windows 10. В бенчмарке его кодовое обозначение следующее: Timi TM1814. Официальная премьера ноутбука от Xiaomi ожидается в марте-апреле нынешнего года.
Прежде азиатский производитель выпустил обновленную версию ноутбука Mi Notebook Air 12.5, оригинал которого вышел в 2016 году. Дизайн модели остался прежний, изменения коснулись только «железа». В частности, в новом устройстве появился чип Core i5 вместо M. Емкость «оперативы» равна 4 Гб, собственной памяти 256 Гб. Размер дисплея 12,5 дюймов.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:37