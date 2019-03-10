В Сети появился первый рендер геймпада от Google
В Сети появился первый рендер предстоящего геймпада от компании Google. Дизайнеры из студии Yanko Desing воссоздали внешний вид устройства на основании данных зарегистрированного патента.
Он был опубликован Американским патентным бюро совсем недавно. В нем содержится подробное описание внешнего вида и функционала фирменного геймпада от Google. Контроллер должен получить более прямые и угловатые формы, чем его конкуренты от Microsoft и Sony. При этом общая концепция геймпада останется неизменной: 2 круглых стика, стрелки слева, кнопки управления справа, а сзади 2 больших сдвоенных бампера.
Несмотря на это Google собираться использоваться это устройство не только для управления, но и для обратной связи. Новый геймпад будет сообщать пользователю социальную информацию: о новых сообщениях, добавлениях в друзья или группы, а также выходе обновлений.
Эксперты отмечают, очень часто на регистрации патента все и заканчивается, поэтому не стоит думать, что новый контроллер от Google появится на рынке. Несмотря на это, появление этой информации согласуется со слухами относительно выхода новой стриминговой игровой платформы от этой компании.
Считается, что она получит название Yeti и позволит людям играть в видеоигры на слабых устройствах с помощью подключения к серверам Google через Интернет. Презентация новинки может состоятся уже в ближайшие месяцы.
Он был опубликован Американским патентным бюро совсем недавно. В нем содержится подробное описание внешнего вида и функционала фирменного геймпада от Google. Контроллер должен получить более прямые и угловатые формы, чем его конкуренты от Microsoft и Sony. При этом общая концепция геймпада останется неизменной: 2 круглых стика, стрелки слева, кнопки управления справа, а сзади 2 больших сдвоенных бампера.
Несмотря на это Google собираться использоваться это устройство не только для управления, но и для обратной связи. Новый геймпад будет сообщать пользователю социальную информацию: о новых сообщениях, добавлениях в друзья или группы, а также выходе обновлений.
Эксперты отмечают, очень часто на регистрации патента все и заканчивается, поэтому не стоит думать, что новый контроллер от Google появится на рынке. Несмотря на это, появление этой информации согласуется со слухами относительно выхода новой стриминговой игровой платформы от этой компании.
Считается, что она получит название Yeti и позволит людям играть в видеоигры на слабых устройствах с помощью подключения к серверам Google через Интернет. Презентация новинки может состоятся уже в ближайшие месяцы.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:25