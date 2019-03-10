Светлана Лобода выступила с «горячей» программой в криминальном районе Нью-Йорка

Концерты артистки прошли уже в Madison Square Garden 8 марта, а также в районе Брайтон-Бич – 9 марта. На снимке в социальной сети звезда запечатлена со своими помощниками – дизайнером Анзором Тетрадзе и продюсером Нателлой Крапивиной. В Stories Лобода поделилась первыми впечатлениями после шоу, отметив, что публика была «горячей».Некоторые подписчики уже опубликовали видео с концерта знаменитости. Они заявили, что единственное, что хотелось бы изменить – место проведения. По их словам, Лободе давно пора выступать на более масштабных площадках.Известно, что тур закончится 17 марта в Сан-Франциско. Первая шоу-программа состоялась несколько дней назад в Торонто.