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Светлана Лобода выступила с «горячей» программой в криминальном районе Нью-Йорка

Светлана Лобода отправилась в тур с новой концертной программой. Певица уже выступила с «горячим» шоу в криминальном районе Нью-Йорка Брайтон-Бич, о чем поделилась на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода выступила с «горячей» программой в криминальном районе Нью-Йорка

Концерты артистки прошли уже в Madison Square Garden 8 марта, а также в районе Брайтон-Бич – 9 марта. На снимке в социальной сети звезда запечатлена со своими помощниками – дизайнером Анзором Тетрадзе и продюсером Нателлой Крапивиной. В Stories Лобода поделилась первыми впечатлениями после шоу, отметив, что публика была «горячей».

Светлана Лобода выступила с «горячей» программой в криминальном районе Нью-Йорка

Некоторые подписчики уже опубликовали видео с концерта знаменитости. Они заявили, что единственное, что хотелось бы изменить – место проведения. По их словам, Лободе давно пора выступать на более масштабных площадках.

Известно, что тур закончится 17 марта в Сан-Франциско. Первая шоу-программа состоялась несколько дней назад в Торонто.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:19

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