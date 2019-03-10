Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото целующегося сына Платона с «красивой девочкой»

«Love is..», - написала под новыми фотографиями Собчак.

«Какие же они милые и красивые! Не могу перестать смотреть на них..», «Ксюша, Платоша - ваша копия, а никак не копия дедушки Эммануила», - пишут в Сети.

Несколько часов назад эпатажно-известная тележурналистка опубликовала в личном инста-блоге серию новых снимков, на которых запечатлен ее маленький сын Платон вместе с какой-то девочкой.Под публикацией Ксения Анатолиевна сообщила поклонникам, что на этих кадрах запечатлена дочь ее «любимой» подруги.За считанные часы снимки Платона и «красивой девочки» набрали больше 210 тысяч лайков, а преданные фанаты телезнаменитости просто-таки «забросали» детей приятными словами.Большинство интернет-пользователей по достоинству оценили снимки Ксении Анатолиевны, заявив, что дети очень милые и красивые, а также указав на то, что они не могут перестать просматривать их.Впрочем, и в этот раз не обошлось без критики недоброжелателей Собчак. Некоторые злопыхатели принялись во всеуслышание говорить о том, что Ксения Анатолиевна не должна позволять Платону целоваться с девочками. По мнению антифанатов, таким образом звезда своими же руками «портит» наследника.