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Онкологи назвали скрытые симптомы рака кишечника

Одним из самых распространенных видов онкологии является рак кишечника. Онкологи назвали скрытые признаки заболевания, о которых человек не всегда может знать.
Онкологи назвали скрытые симптомы рака кишечника

Вздутие живота или боли в нем могут указывать на появления зловредных опухолей в теле. Данные ощущения усиливаются после приема пищи, что мешает людям есть, как обычно. В случае продолжительного дискомфорта следует обратиться к врачам, отдельно стоит обратить внимание на потерю веса и острую боль в животе.

Симптомы рака могут включать изменение привычек кишечника. Сигнализируют о проблеме частые походы в туалет и появление жидких испражнений у человека. К примеру, на стуле может появляться кровь черного или темно-красного цветов, а яркий красный оттенок указывает на геморрой.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:00

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