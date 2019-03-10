Онкологи назвали скрытые симптомы рака кишечника





Вздутие живота или боли в нем могут указывать на появления зловредных опухолей в теле. Данные ощущения усиливаются после приема пищи, что мешает людям есть, как обычно. В случае продолжительного дискомфорта следует обратиться к врачам, отдельно стоит обратить внимание на потерю веса и острую боль в животе.Симптомы рака могут включать изменение привычек кишечника. Сигнализируют о проблеме частые походы в туалет и появление жидких испражнений у человека. К примеру, на стуле может появляться кровь черного или темно-красного цветов, а яркий красный оттенок указывает на геморрой.