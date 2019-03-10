Звезда «Дом-2» Дана Николенко поделилась первым фото новорожденного сына

«Поздравляю! Дан, а ты скажешь, как назвали? Или тоже будете пока скрывать как Алёна?», «Богдана, примите поздравления!!!! Счастья и здоровья вашему малышу!!!! Пусть растет на радость маме и папе!!!!», - пишут фанаты под фото.

Избранница Дмитрия Кварацхелия поспешила рассекретить параметры малыша.Не секрет, что на днях Дана впервые познала радость материнства. 8 марта телезнаменитость выложила у себя на страничке в Instagram снимок, на котором она запечатлена в родильной зале.Считанные часы назад Николенко решила опять порадовать своих поклонников и разместила в Сети первый кадр новорожденного сына. На снимке лицо младенца не видно, однако маленькие ушки и ножки не оставили равнодушным никого из подписчиков молодой мамочки.Под фотографией Дана сообщила, что появился мальчик весом 3830 грамм и ростом 57 сантиметров. Также звезда «Дома-2» решила рассказать фолловерам, что родила наследника сама, «без разрывов и эпизио».На данный момент первая фотография новорожденного малыша Николенко и Кварацхелия набрала больше 24 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев. По-прежнему интернет-пользователи поздравляют Дану и Дмитрия с таким радостным событием, а мальчику желают крепкого здоровья и «счастливой судьбы».К слову, в конце поста счастливая мамочка пообещала подписчикам, что уже завтра расскажет, как проходили у нее роды.