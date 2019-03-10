Медики сообщили о методе определения диабета 2-го типа по состоянию кожи





Диабет 2-го типа на сегодня считается одним из наиболее распространенных заболеваний, и количество пациентов с таким диагнозом неуклонно увеличивается. Его симптомами являются сухость во рту, чувство усталости, частые позывы к мочеиспусканию, странная потеря массы тела. Недуг в основном диагностируют не на стартовом этапе, а когда необходимо вмешательство врачей. Сигнализирует о диабете 2-го типа эруптивный ксантоматоз. Он представляет собой желтые бляшки и наросты на теле, руках, ногах и веках.Медики сообщают, что эти бляшки обычно сильно зудят, независимо от места формирования. В случае обнаружения вспышки желто-красных высыпаний на коже срочно необходимо отправиться к врачу. Об этом заболевании также свидетельствуют и чешуйчатые пятна на веках, на что тоже нужно обращать внимание.