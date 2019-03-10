Бывшие соседи Ольги Бузовой продолжают жаловаться на ее фанатов, исписавших все стены дома, где она выросла
В Интернете продолжают появляться статьи, в которых бывшие соседи новоиспеченной российской артистки Ольги Бузовой жалуются на ее преданных поклонников, не позволяющие им нормально жить в своем доме.
Уже в который раз наш портал обсуждает информацию о том, что фанаты Бузовой продолжают вовсю мешать ее петербургским соседям, спокойно пребывать в своих квартирах.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с бывшими соседями поющей телеведущей, в котором одна из жительниц дома заявила, что «все стены исписаны надписями поклонников» Бузовой.
Как пишет Dom2life, отыскать кирпичную пятиэтажку на севере Санкт-Петербурга довольно просто, ведь все в округе хорошо знают, где выросла девушка, которая сейчас покоряет музыкальный Олимп. Впрочем, именно это и доставляет «неудобство» многих жителям дома.
Как заявил один из бывших соседей Бузовой по имени Дмитрий, он не смотрит телевизор, однако хорошо знает «личность», которая раньше жила в его доме. Мужчина недоволен тем, что каждый день ему приходиться наблюдать за толпами поклонников, посещающие бывший подъезд Ольги.
К слову, квартира, в которой выросли сестрички Бузовы, по-прежнему находится в собственности ее семьи. Мать Ольги и Анны сдает ее в аренду.
Уже в который раз наш портал обсуждает информацию о том, что фанаты Бузовой продолжают вовсю мешать ее петербургским соседям, спокойно пребывать в своих квартирах.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с бывшими соседями поющей телеведущей, в котором одна из жительниц дома заявила, что «все стены исписаны надписями поклонников» Бузовой.
Как пишет Dom2life, отыскать кирпичную пятиэтажку на севере Санкт-Петербурга довольно просто, ведь все в округе хорошо знают, где выросла девушка, которая сейчас покоряет музыкальный Олимп. Впрочем, именно это и доставляет «неудобство» многих жителям дома.
Как заявил один из бывших соседей Бузовой по имени Дмитрий, он не смотрит телевизор, однако хорошо знает «личность», которая раньше жила в его доме. Мужчина недоволен тем, что каждый день ему приходиться наблюдать за толпами поклонников, посещающие бывший подъезд Ольги.
«Честно, мне не нравится то, что в подъезд приходят ее фанаты», - подчеркнул бывший петербургский сосед Ольги Бузовой - Дмитрий.
К слову, квартира, в которой выросли сестрички Бузовы, по-прежнему находится в собственности ее семьи. Мать Ольги и Анны сдает ее в аренду.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:19