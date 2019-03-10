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Бывшие соседи Ольги Бузовой продолжают жаловаться на ее фанатов, исписавших все стены дома, где она выросла

В Интернете продолжают появляться статьи, в которых бывшие соседи новоиспеченной российской артистки Ольги Бузовой жалуются на ее преданных поклонников, не позволяющие им нормально жить в своем доме.

Бывшие соседи Ольги Бузовой продолжают жаловаться на ее фанатов, исписавших все стены дома, где она выросла

Уже в который раз наш портал обсуждает информацию о том, что фанаты Бузовой продолжают вовсю мешать ее петербургским соседям, спокойно пребывать в своих квартирах.

Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с бывшими соседями поющей телеведущей, в котором одна из жительниц дома заявила, что «все стены исписаны надписями поклонников» Бузовой.

Бывшие соседи Ольги Бузовой продолжают жаловаться на ее фанатов, исписавших все стены дома, где она выросла

Как пишет Dom2life, отыскать кирпичную пятиэтажку на севере Санкт-Петербурга довольно просто, ведь все в округе хорошо знают, где выросла девушка, которая сейчас покоряет музыкальный Олимп. Впрочем, именно это и доставляет «неудобство» многих жителям дома.

Бывшие соседи Ольги Бузовой продолжают жаловаться на ее фанатов, исписавших все стены дома, где она выросла

Как заявил один из бывших соседей Бузовой по имени Дмитрий, он не смотрит телевизор, однако хорошо знает «личность», которая раньше жила в его доме. Мужчина недоволен тем, что каждый день ему приходиться наблюдать за толпами поклонников, посещающие бывший подъезд Ольги.

«Честно, мне не нравится то, что в подъезд приходят ее фанаты», - подчеркнул бывший петербургский сосед Ольги Бузовой - Дмитрий.


Бывшие соседи Ольги Бузовой продолжают жаловаться на ее фанатов, исписавших все стены дома, где она выросла

К слову, квартира, в которой выросли сестрички Бузовы, по-прежнему находится в собственности ее семьи. Мать Ольги и Анны сдает ее в аренду.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:19

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