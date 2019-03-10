В Польше археологи нашли мастерскую неандертальцев на берегу реки





Польские археологи отмечают, раньше считалось, что на территории Центральной Европы не было настолько больших мастерских неандертальцев, поэтому их находка заставит ученых пересмотреть сформировавшиеся взгляды на этот вопрос. Во время раскопок ученые нашли более 17 тысяч разных артефактов, отличающихся сложностью, внешним видом и степенью сохранности.Ранее ученые полагали, что настолько большие мастерские из каменных предметов начали появляться только у современного человека, но не у неандертальцев. Археологи из Вроцлавского университета рассказывают, эта находка позволяет сделать необычные выводы о давнем историческом периоде. Для того, чтобы создать настолько большую мастерскую, неандертальцы должны были иметь развитую общественную, территориальную и логистическую организацию, ведь иначе нельзя было строить объект такого масштаба.Напомним, ученые до сих пор спорят на тему того, как именно кроманьонцы стали доминирующей силой на Земле. Некоторые из них уверены, что древние предки современных людей полностью уничтожили своих конкурентов неандертальцев. Другие же придерживаются мнения, что причиной вымирания одного вида человека были изменения климата и другие естественные факторы.