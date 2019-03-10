На борту потерпевшего авиакатастрофу самолета Ethiopian Airlines находились трое граждан РФ





Boeing-737 рухнул на землю в 8:44 возле Дэбрэ-Зэйта. Глава эфиопского правительства Абий Ахмед Али выразил соболезнование семьям, родственники которых погибли из-за произошедшего. Самолет выполнял рейс в столицу Кении Найроби.Летчики на взлете могли испытывать проблемы: им нужно было переходить в пике для разгона, а пилоты намеревались спасти ситуацию штурвалами. Эксперты указали на схожесть обстоятельств падения Boeing-737 и крушения в 2018 году лайнера той же марки в Яванском море. Авиасервис Flightradar24 показал, что после вылета вертикальная скорость самолета оказалась неустойчивой. Имеются подозрения, что у машины сломалась автоматика, а командир при этом не сумел правильно и оперативно оценить сложившуюся ситуацию, после чего произошло сваливание борта в неуправляемое падение.Сейчас стало известно, что пилот сообщал диспетчеру о сложностях, запрашивая разрешение вернуть судно в аэропорт. В числе погибших в итоге авиакатастрофы граждане РФ, США, КНР, Британии, Франции и других стран. Сообщается также о гибели сына и жены некоего известного словацкого политика, инициалы которого не разглашаются.