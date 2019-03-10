Уфологи: Цветное НЛО летит в сторону МКС





Согласно данным уфологов, полученных из общих источников, а также фотографии, которую им прислала космонавт Энн Макклейн, МКС и вся Земля находится в серьезной опасности. Все дело в одном или несколько цветных НЛО, направляющихся в сторону космической станции. Они уверены, подобная активность инопланетных форм жизни свидетельствует о повышении их интереса к человечеству.Космонавт Энн Макклейн сделала фотографию на высоте 250 миль (примерно 402 км) от поверхности Земли. Экипаж космического корабля отчетливо видел неопознанный летающий объект, который опередил их и направился в сторону МКС.Уфологи считают, что НЛО могло изучать новый аппарат Crew Dragon. Это космический корабль SpaceX Илона Маска, который проходил первое тестирование по доставке людей на МКС. Сторонники теории заговора уверены, инопланетные формы жизни были обязаны заинтересоваться новыми технологиями представителей Земли, ведь раньше космонавты на Международную космическую станцию летали с помощью российских двигателей, а не американских. В Сети даже появилось большое видео, посвященное анализу и разбору этой ситуации одним из уфологов.