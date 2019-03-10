«Дом-2»: Как сложилась жизнь участниц проекта, заявивших о своей целомудренности





До сих пор имя Дарьи Пынзарь на слуху у многочисленных поклонников телешоу «Дом-2». А все потому, что придя в конце 2007 года на проект, она сразу же заявила, что по-прежнему невинна, несмотря на то, что ей на тот момент уже было 22 года.Дарья была очень общительной девушкой, но больше всего ей нравилось флиртовать с парнями. Зрители помнят, что экс-звезда «Дома-2» пыталась построить любовь с Рустамом Солнцевым и Андреем Черкасовым, однако тем «единственным» мужчиной для блондинки стал Сергей Пынзарь.На сегодняшний день Дарья и Сергей вместе уже больше 12 лет. Парочка воспитывает двух прекрасных сыновей, с которыми не так давно решили переехать на постоянное место жительство в Турцию.Саша появилась в Периметре скандально-известной телестройки в 2014 году. На то время девушке только исполнилось 19 лет, поэтому она сразу же во время прихода заявила, что никаких серьезных отношений у нее с мужчинами никогда не было.Артемова до последнего настаивала на том, что «настоящие мужчины» должны добиваться девушку, поэтому и ждала инициативы от проектных парней. В результате свою невинность Александра чуть не «вручила» Илье Григоренко, к которому пришла на «Дом-2», а затем и Никите Кузнецову.Впрочем, ни с одни из парней у девушки не сложилось. Тем «единственным» для Александры стал бывший супруг Маргариты Агибаловой (Марсо) – Евгений Кузнецов. Сейчас парочка стала официально семейной, а само бракосочетание Жени и Саши состоялось в конце 2017 года.Множество телезрителей «Дома-2» по-прежнему интересуются личной жизнью девушки, которая на проекте не смогла продержаться настолько долго, как Дарья и Александра.Арина пришла на Поляну в 19 лет. Некоторое время девушка скрывала, что все еще невинна, однако в один момент все-таки доверила эту тайне парню, который ей на тот период очень нравился. В итоге пара рассталась, ведь бойфренд Утман не был готов брать на себя такую ответственность.Сейчас экс-участница «Дома-2» по-прежнему одинока. Судя по инста-блогу Арины, ей не удалось привлечь того «единственного» даже через телевизор.