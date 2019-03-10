В Рязани женщина выбросила новорожденного сына в контейнер для мусора
В Рязани 31-летняя женщина подозревается в покушении на убийство новорожденного сына, которого она выбросила в контейнер для мусора. Об этом сообщили в региональном СК.
Утром 10 марта жительница города проходя мимо мусорных баков услышала детский плач, доносившийся из этих конструкций. Она незамедлительно вызвала правоохранительные органы и скорую помощь.
Полицейские по горячим следам разыскали мать ребенка. Выяснилось, что та родила рано утром мальчика, находясь при этом в гостях. После этого она положила его в пакет и отнесла на помойку, а далее продолжила гулять. Сейчас младенец находится в клинике, он получает всю необходимую врачебную помощь. По факту произошедшего случая открыто уголовное дело.
Подобный инцидент ранее произошел в Калининградской области. Там 36-летняя женщина родила в домашних условиях ребенка, после чего завернула его в одежду, дабы тот задохнулся. Удостоверившись в смерти младенца, она отнесла его на помойку и выбросила в мусорный бак. Такое злодеяние карается наказанием в виде тюремного заключения сроком до пяти лет.
Утром 10 марта жительница города проходя мимо мусорных баков услышала детский плач, доносившийся из этих конструкций. Она незамедлительно вызвала правоохранительные органы и скорую помощь.
Полицейские по горячим следам разыскали мать ребенка. Выяснилось, что та родила рано утром мальчика, находясь при этом в гостях. После этого она положила его в пакет и отнесла на помойку, а далее продолжила гулять. Сейчас младенец находится в клинике, он получает всю необходимую врачебную помощь. По факту произошедшего случая открыто уголовное дело.
Подобный инцидент ранее произошел в Калининградской области. Там 36-летняя женщина родила в домашних условиях ребенка, после чего завернула его в одежду, дабы тот задохнулся. Удостоверившись в смерти младенца, она отнесла его на помойку и выбросила в мусорный бак. Такое злодеяние карается наказанием в виде тюремного заключения сроком до пяти лет.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:46