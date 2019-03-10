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В Ленинградской области школьники на 8 марта устроили акцию «Без баб»

В Кудрово, Ленинградская область, школьники из пятого класса необычным образом поздравили девочек с праздником 8 марта. Ученики одной из школ провели акцию «Без баб», расклеивали листовки, и вели себя агрессивно.
В Ленинградской области школьники на 8 марта устроили акцию «Без баб»

Об этом инциденте рассказала мать одной из пострадавших восьмиклассниц данного учебного заведения на своей странице в Facebook. По словам женщины, школьники подготовились к этой акции заранее и знали, что делать, а также у них был лидер. Сначала пятиклассники развесили по школе листовки с надписью «Без баб» и зачеркнутым знаком Венеры, который ассоциируют с женским началом.

В один момент акция перестала быть безобидной, и её участники начали задирать девушек, проходящих рядом с ними. Мать пострадавшей рассказывает, её дочь тоже попала под «горячую» руку школьников несмотря на то, что она на три классах старше них.

Пользователи Сети отметили, возможно подобные мысли и идеи дети черпали из одноименной группы в «Одноклассниках». Вход в это сообщество возможен только для людей, достигших 18 лет, но школьники могли обойти это правило. Другие пользователи социальной сети иронично вспомнили движение «Без баб» из культового российского сериала «Счастливы вместе», там его возглавлял главный герой Геннадий Букин.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:07

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