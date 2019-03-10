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От Меган Маркл ушла третья помощница

За последние несколько месяцев от Меган Маркл ушла уже третья ее помощница Эми Пикерилл. Об этом журналистам рассказал близкий к королевской семье источник.

От Меган Маркл ушла третья помощница

Он утверждает, что герцогиня Сассекская остается в хороших отношениях со своей «правой рукой». На данный момент ее личная советница все еще находится на своей должности и пробудет во дворце до родов супруги принца Гарри. Причины, по которым 32-летняя Эми Пикерилл перестанет сотрудничать с королевской четой, не разглашаются, однако известно, что она сама изъявила это желание.

От Меган Маркл ушла третья помощница

В конце прошлого года личный секретарь супругов Саманта Коэн также решила покинуть свой пост. Она находилась на испытательном сроке, а по его окончанию заявила, что не хочет продолжать сотрудничество. Помимо этого, личный телохранитель Меган Маркл Мелисса Туабти, проработав всего полгода, уволилась по собственному желанию.



 
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Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:55

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