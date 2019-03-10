От Меган Маркл ушла третья помощница





Он утверждает, что герцогиня Сассекская остается в хороших отношениях со своей «правой рукой». На данный момент ее личная советница все еще находится на своей должности и пробудет во дворце до родов супруги принца Гарри. Причины, по которым 32-летняя Эми Пикерилл перестанет сотрудничать с королевской четой, не разглашаются, однако известно, что она сама изъявила это желание.В конце прошлого года личный секретарь супругов Саманта Коэн также решила покинуть свой пост. Она находилась на испытательном сроке, а по его окончанию заявила, что не хочет продолжать сотрудничество. Помимо этого, личный телохранитель Меган Маркл Мелисса Туабти, проработав всего полгода, уволилась по собственному желанию.