В Сети опубликовано видео погони НЛО за пассажирским самолетом





Сюжет снял на камеру смартфона 8 марта пассажир авиалайнера, заметивший в иллюминаторе странный дискообразный объект, будто бы направлявшийся за ним. Верхняя часть НЛО блестела на солнце, а нижняя была покрыта тенью, при этом линия светораздела была очень четкой и прямой.Загадочное летающее устройство за бортом заметили и другие пассажиры, но и они не смогли объяснить его появление. Некоторые свидетели испугались за свою жизнь, позже причина их страха вскоре пропала из поля зрения. Сами пилоты самолета никакого НЛО не увидели.По мнению уфологов, представители иной цивилизации не собирались причинять вред людям, а могли наблюдать за примитивным, как они могут считать, воздушным судом жителей Голубой планеты. Гуманоиды, считает эксперт, относятся к землянам скорее нейтрально, нежели отрицательно или положительно.