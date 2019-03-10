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Скончался актер из сериала «Санта-Барбара» Джед Аллан

В США скончался актер Джед Аллан, известный многим по роли в культовом сериале «Санта-Барбара». О смерти артиста сообщил его сын в своем Twitter.
Скончался актер из сериала «Санта-Барбара» Джед Аллан

По словам Рика Брауна, его отец скончался в окружении семьи и близких родственников, ему было 84 года. Ранее не сообщалось ни о каких болезнях, которыми мог бы страдать актер в последние мгновения жизни.

Джед Аллан начал свою карьеру еще в 60-х годах. Тогда он снялся в таких картинах как «Любовь к жизни» и «Секретный шторм». Следующей крупной работой актера стал сериал «Дни нашей жизни», в нем он играл почти 15 лет.

Самой узнаваемой ролью в карьере Джеда Аллана стал Си Си Кэпвелл из знаменитой «Санта-Барбары». С одной стороны, это неудивительно, ведь данный сериал уже давно стал культовым в истории кинематографа, но с другой, в этой картине актер сыграл человека, все время находящегося в коме. Джед Аллан пробыл в «Санта-Барбаре» до самого конца проекта в 1993 году, именно тогда закрыли этот легендарный сериал. Актер снялся и в другом культовом проекте – «Беверли-Хиллз 90210».

Напомним, ранее СМИ сообщили о гибели другого актера этого известного сериала. 52-летний Люк Перри скончался 4 марта, причиной смерти оказался инсульт. В последние годы жизни актер снимался в сериале «Ривердэйл».



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:37

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