Станислав Садальский рассказал фанатам, что для него значит прощение

Станислав Садальский любить высказать свое мнение в социальных сетях. Недавно он решил обсудить в Instagram со своими фанатами, что значит прощение. Артист опубликовал фото, на котором были запечатлены ладанки и крестик. В комментарии знаменитость написал, что многие не понимают настоящего значения прощения. Люди считают, что извинившись перед кем-то их отношения останутся прежними и ничего не изменится. Но Станислав Садальский считает, что простить - это не означает не желать зла. Также он процитировал митрополита Антония Сурожского.В конце своего поста артист написал: "Всех с Прощеным Воскресеньем". Поклонники Станислава Садальского поддержали его высказывания. Но нашлись и те, кто посчитал, что он не прав. Всего за несколько часов публикация знаменитости набрала большое количество лайков.