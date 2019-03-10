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Станислав Садальский рассказал фанатам, что для него значит прощение

В социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал новый пост в честь Прощенного воскресенья. Артист решил рассказать своим фанатам, что для него значит прощение.

Станислав Садальский рассказал фанатам, что для него значит прощение

Станислав Садальский любить высказать свое мнение в социальных сетях. Недавно он решил обсудить в Instagram со своими фанатами, что значит прощение. Артист опубликовал фото, на котором были запечатлены ладанки и крестик. В комментарии знаменитость написал, что многие не понимают настоящего значения прощения. Люди считают, что извинившись перед кем-то их отношения останутся прежними и ничего не изменится. Но Станислав Садальский считает, что простить - это не означает не желать зла. Также он процитировал митрополита Антония Сурожского.

Станислав Садальский рассказал фанатам, что для него значит прощение

В конце своего поста артист написал: "Всех с Прощеным Воскресеньем". Поклонники Станислава Садальского поддержали его высказывания. Но нашлись и те, кто посчитал, что он не прав. Всего за несколько часов публикация знаменитости набрала большое количество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:46

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