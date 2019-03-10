Игорь Николаев купил трехлетней дочке новый игрушечный Mercedes

Он ни в чем не отказывает маленькой наследнице. В социальной сети артист рассказал, что у девочки уже есть несколько игрушечных автомобилей этой марки, однако черный станет первым в коллекции. Знаменитость также поделился, что запланировал поход в кинотеатр на сеанс мультфильма, но дочь была так увлечена новым подарком, что не смогла отвлечься на просмотр.Николаев часто проводит время с маленькой Вероникой, даже если в плотном графике нет свободной минуты. Он часто берет ее с собой на концерты, если они проходят в Москве.