В Сети появились новые фото с недавней фотосессии Дмитрия Тарасова, Анастасии Костенко и 7-месячной Миланы

«Какой кошмар! Как можно даже фотографироваться в таком виде? А я то думала, что это Бузова с ума сошла, что повсюду давай свое мягкое светить.. А тут, оказывается..», - написала одна из поклонниц семейства Тарасова и Костенко.



Как стало известно, футболист и модель решили опять продемонстрировать окружающим, как они сильно любят друг друга, и какое у них великолепное семейство.Считанные часы назад в социальных сетях появились новые кадры из недавней фотосесссии Тарасова, Костенко и их 7-месячной наследницы Миланы. Стоит отметить, что не всем интернет-пользователям понравились фотографии звездной парочки, а все из-за внешнего вида молодой мамочки.На снимках модель запечатлена в нежно-голубом сдельном купальнике, поверх которого третья супруга Дмитрия накинула прозрачную накидку с длинными рукавами. Сам же спортсмен запечатлен с полностью обнаженным верхом и в джинсах того же оттенка, что и накидка у Анастасии.Нужно сказать, что фолловеров очень возмутили образы Тарасова и Костенко. По мнению читателей, звездное семейство не должно выкладывать в социальные сети подобные фотографии, даже если такие у них и имеются. К слову, некоторые пользователи Сети даже назвали внешний вид Анастасии и Дмитрия «вульгарным».