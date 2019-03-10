Сергей Жуков спрятался от детей в телефонной будке Лондона

В феврале лидер «Руки вверх» выступал в Германии, а после отправился во Францию, Британию и Италию. О всех своих поездках музыкант рассказывает в социальной сети Instagram, где публикует фотографии и впечатления от увиденного в европейских государствах.Посетив Лондон, Жуков во время прогулки с родными сделал шуточное изображение. Он спрятался в красную телефонную будку от супруги и детей. «Найди папу на картинке», - подписал кадр артист. Не все поклонники сразу заметили исполнителя: «Нашла, но не сразу», «Закрыли в будке, наверно провинился». В целом, фанаты остались довольны после просмотра нового снимка певца.Для Жукова семья значит многое. Ранее он вместе со Стасом Михайловым записал клип для жен и детей. Для него он стал похожим на «семейный альбом» и обязан напоминать о важности и необходимости родственных связей.